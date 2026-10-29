GGD en Novadic-Kentron helpen ouders praten over drugsgebruik

De GGD Hart voor Brabant en Novadic-Kentron hebben een animatievideo gemaakt om ouders te helpen het gesprek over drugsgebruik met hun kinderen aan te gaan. Het doel is om drugsgebruik onder jongeren te denormaliseren.

Gevonden voor jou

Het opvoeden van kinderen brengt soms lastige gesprekken met zich mee, zeker als het gaat om gevoelige onderwerpen zoals alcohol, drugs, gokken en gamen. Veel ouders vinden het moeilijk om deze onderwerpen bespreekbaar te maken. Om hen hierbij te ondersteunen, hebben de GGD Hart voor Brabant en Novadic-Kentron een korte animatievideo ontwikkeld in samenwerking met SKIP.

De animatievideo biedt praktische tips voor een open en positieve communicatie tussen ouders en hun kinderen. Het gaat niet alleen om het delen van informatie, maar ook om het versterken van de ouderrol en het verminderen van de acceptatie van drugsgebruik onder jongeren.

Ondersteuning voor ouders

Met deze interventie willen de organisaties ouders helpen om hun rol als opvoeder krachtiger neer te zetten. Door het gesprek aan te gaan, kunnen ouders bijdragen aan het bewustmaken van hun kinderen over de risico’s van drugsgebruik.

De animatievideo is beschikbaar via www.skipdietrip.nl/ouders. Hier kunnen ouders ontdekken hoe ze op een positieve manier het gesprek met hun kind(eren) kunnen voeren en zo bijdragen aan een gezondere toekomst.