Agressie tegen wegwerkers neemt toe

Wegwerkers krijgen steeds vaker te maken met agressie van weggebruikers. Snelheden bij werkvakken liggen vaak te hoog, afzettingen worden genegeerd en medewerkers worden uitgescholden. Infrabedrijven zien niet alleen meer incidenten, maar ook ernstigere situaties.

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Onderhoud en wegwerkzaamheden veroorzaken vaak hinder, maar zijn noodzakelijk. Steeds vaker leidt dit tot agressief gedrag van automobilisten en fietsers. Dit varieert van gevaarlijk rijgedrag tot verbaal geweld richting de wegwerkers.

Infrabedrijven maken zich zorgen over de toename van zowel het aantal incidenten als de ernst ervan. Dit brengt niet alleen de veiligheid van medewerkers in gevaar, maar kan ook ernstige verkeerssituaties veroorzaken.

Campagne voor begrip

Om aandacht te vragen voor het probleem is de campagne ‘Schakel je even terug?’ gestart. Hiermee wordt een beroep gedaan op weggebruikers om zowel letterlijk als figuurlijk een stapje terug te doen. Rustiger rijden en meer begrip tonen moeten het werk van wegwerkers veiliger maken.

De campagne wijst op het belang van geduld en respect in het verkeer. Met meer rust kunnen gevaarlijke situaties en agressie worden voorkomen, waardoor wegwerkers hun werk veilig kunnen uitvoeren.