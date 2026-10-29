Navigatie overslaan
Ontdek

Woning en bedrijfshal gepland aan Dr. Dreeslaan in Helmond

Er komt een woning met bedrijfshal aan de Dr. Dreeslaan en de Hoefkens in Helmond. Ook wordt daar een nieuwe uitweg aangelegd.

Gevonden voor jou

De plannen zijn goedgekeurd en de vergunning is op 21 oktober 2026 verzonden. Het project omvat zowel de bouw van een huis als een bedrijfsruimte op de genoemde locatie. Daarnaast wordt er een uitweg aangelegd. Helmond krijgt daarmee een nieuwe combinatie van wonen en werken op een centrale plek.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Helmond

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.