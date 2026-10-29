Woning en bedrijfshal gepland aan Dr. Dreeslaan in Helmond

Er komt een woning met bedrijfshal aan de Dr. Dreeslaan en de Hoefkens in Helmond. Ook wordt daar een nieuwe uitweg aangelegd.

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De plannen zijn goedgekeurd en de vergunning is op 21 oktober 2026 verzonden. Het project omvat zowel de bouw van een huis als een bedrijfsruimte op de genoemde locatie. Daarnaast wordt er een uitweg aangelegd. Helmond krijgt daarmee een nieuwe combinatie van wonen en werken op een centrale plek.