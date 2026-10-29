Advertentie
Tijdelijke rijplaten en looppaden rondom Kraanvogelweg in Eersel
Rondom de Kraanvogelweg in Eersel worden tijdelijke rijplaten en looppaden geplaatst. Ook worden afzetpalen tijdelijk verwijderd. Dit gebeurt tussen week 27 van 2026 en week 13 van 2027.
De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor deze werkzaamheden. Het gaat om een tijdelijke aanpassing van de openbare ruimte rondom de Kraanvogelweg. De maatregelen zijn bedoeld om de toegankelijkheid en doorgang in het gebied te verbeteren tijdens deze periode.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie