Navigatie overslaan
Ontdek

Tijdelijke rijplaten en looppaden rondom Kraanvogelweg in Eersel

Rondom de Kraanvogelweg in Eersel worden tijdelijke rijplaten en looppaden geplaatst. Ook worden afzetpalen tijdelijk verwijderd. Dit gebeurt tussen week 27 van 2026 en week 13 van 2027.

Gevonden voor jou

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor deze werkzaamheden. Het gaat om een tijdelijke aanpassing van de openbare ruimte rondom de Kraanvogelweg. De maatregelen zijn bedoeld om de toegankelijkheid en doorgang in het gebied te verbeteren tijdens deze periode.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eersel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.