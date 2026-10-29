Eersel voert nulbeleid in voor vuurwerkontheffingen jaarwisseling

De burgemeester van Eersel heeft besloten geen vuurwerkontheffingen te verlenen voor de jaarwisseling 2026/2027. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken op aangewezen locaties.

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Het besluit is genomen na overleg met de lokale driehoek, de Kempengemeenten en advies van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Redenen zijn onder meer de korte voorbereidingstijd, gebrek aan capaciteit bij ketenpartners en zorgen over handhaafbaarheid. Ook speelt mee dat vergunde vuurwerkactiviteiten extra drukte en veiligheidsrisico’s in openbare ruimtes kunnen veroorzaken tijdens een periode waarin handhaving en hulpdiensten al zwaar belast zijn.

Met dit nulbeleid wil Eersel duidelijkheid geven aan inwoners en organisaties, zodat zij geen onnodige tijd en kosten maken voor aanvragen. Na de jaarwisseling wordt het beleid geëvalueerd en wordt bekeken of het in de toekomst aangepast zal worden.