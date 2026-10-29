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Kerstboomverbranding op 6 januari in Keldonk

Op 6 januari 2027 vindt er een kerstboomverbranding plaats aan de Kampweg in Keldonk. De burgemeester van Meierijstad heeft deze melding op 27 oktober 2026 geaccepteerd.

Gevonden voor jou

De kerstboomverbranding wordt georganiseerd op de Kampweg in het dorp Keldonk. Bij dergelijke evenementen is een melding verplicht, zodat de gemeente de veiligheid en het milieu kan waarborgen.

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