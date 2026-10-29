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Lampionnenoptocht in Sint-Oedenrode op 12 december goedgekeurd

De gemeente Meierijstad heeft een evenementmelding voor een lampionnenoptocht in Park Kienehoef, Sint-Oedenrode op 12 december 2026 goedgekeurd.

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De lampionnenoptocht zal plaatsvinden in Park Kienehoef in Sint-Oedenrode. Dit besluit is op 26 oktober 2026 genomen door de burgemeester van Meierijstad. Het evenement biedt bezoekers de kans om samen te komen en een sfeervolle optocht mee te maken.

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