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Lampionnenoptocht in Sint-Oedenrode op 12 december goedgekeurd
De gemeente Meierijstad heeft een evenementmelding voor een lampionnenoptocht in Park Kienehoef, Sint-Oedenrode op 12 december 2026 goedgekeurd.
De lampionnenoptocht zal plaatsvinden in Park Kienehoef in Sint-Oedenrode. Dit besluit is op 26 oktober 2026 genomen door de burgemeester van Meierijstad. Het evenement biedt bezoekers de kans om samen te komen en een sfeervolle optocht mee te maken.
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