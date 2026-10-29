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Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken komt in Udenhout

Het college van Tilburg heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te maken bij Akkerstraat 18 in Udenhout. De parkeerplaats komt binnen 100 meter van het adres en wordt ingericht met een verkeersbord en onderbord.

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De nieuwe parkeerplaats is bedoeld om de mobiliteit van de aanvrager te verbeteren. De politie heeft ingestemd met de verkeersmaatregelen voor deze plek, zodat de veiligheid en doorstroming op de weg gewaarborgd blijven. Het verkeersbesluit is genomen op basis van wettelijke regels en overleg met betrokkenen.

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