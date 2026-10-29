Gemert wijst parkeerplaats aan voor elektrische deelauto

De gemeente Gemert-Bakel heeft besloten een parkeerplaats aan Heijtsveld 70 speciaal te reserveren voor een elektrische deelauto. Hiermee wil de gemeente elektrisch vervoer en een betere luchtkwaliteit stimuleren.

Gevonden voor jou

De aangewezen parkeerplaats is exclusief bedoeld voor een elektrische deelauto van een door de gemeente gecontracteerde aanbieder. Elektrisch deelvervoer helpt niet alleen de luchtkwaliteit verbeteren, maar vermindert ook de parkeerdruk. Eén deelauto kan op termijn meerdere particuliere voertuigen vervangen. De locatie is gekozen vanwege de geschiktheid voor het plaatsen van een laadpunt en het bevorderen van efficiënt gebruik van bestaande infrastructuur in de buurt.