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Vergunning verleend voor woonunit op Prof. Pulsersstraat in Uden

De gemeente Maashorst heeft besloten een vergunning te verlengen voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan de Prof. Pulsersstraat in Uden. De woonunit mag blijven staan tot eind september 2027. Dit is nodig vanwege een verbouwing van de woning.

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De verlengde vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het besluit is op 27 oktober 2026 verstuurd. De woonunit biedt een tijdelijke oplossing tijdens de renovatie van de woning.

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