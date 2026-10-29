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La Bella Vita in Waalwijk krijgt exploitatievergunning
La Bella Vita in Waalwijk heeft een exploitatievergunning gekregen. Het gaat om een horecabedrijf met terras aan de Grotestraat.
De vergunning is op 27 oktober bekendgemaakt door de burgemeester van Waalwijk. Het horecabedrijf mag gevestigd worden op Grotestraat 239. Het besluit houdt in dat het bedrijf officieel mag starten met de exploitatie.
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