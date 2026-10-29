Omgevingsplan Aawijk in Den Bosch wordt aangepast

Het omgevingsplan voor de wijk Aawijk in Den Bosch is aangepast. Het gaat om bouwregels en bepalingen voor bomen, water en groen. De nieuwe regels liggen vanaf 30 oktober 2026 tot en met 10 december 2026 ter inzage.

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De aanpassingen omvatten onder meer het overzetten van bouwregels en het vervangen van bestemmingsplannen. Ook regels uit verordeningen voor bomen, water en groen zijn toegevoegd. Het gebied dat onder deze wijziging valt, wordt globaal begrensd door de rivier de Aa, de Oosterplas, de Dommelstraat en verschillende straten in het westen. Vanaf 27 november 2026 treedt het besluit in werking.