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Drimmelen wil stroken grond bij Biezelaar in Terheijden verkopen

De gemeente Drimmelen heeft het voornemen om twee kleine stroken grond te verkopen, gelegen nabij Biezelaar 6 in Terheijden. De grond wordt momenteel gehuurd door de eigenaar van het naastgelegen perceel, die volgens de gemeente de enige serieuze kandidaat is om de grond te kopen.

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Het gaat om twee stukken grond van ongeveer 6 en 9 vierkante meter, die direct grenzen aan het perceel van de huidige huurder. Volgens de gemeentelijke regels mag de gemeente deze reststroken alleen verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. De stroken worden op dit moment gebruikt als tuin.

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