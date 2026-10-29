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Nieuwe regels voor vergaderingen vastgesteld in Halderberge
De gemeenteraad van Halderberge heeft een nieuw reglement van orde vastgesteld. Het reglement regelt onder andere de vergaderprocedures, stemmingen en benoemingen binnen de raad.
Het vernieuwde reglement van orde is bedoeld om de vergaderingen van de gemeenteraad en commissies in Halderberge efficiënter en overzichtelijker te maken. Zo zijn er afspraken gemaakt over de rol van de voorzitter, de griffier en het presidium, en over procedures zoals stemming en de behandeling van moties. Ook worden regels voor burgercommissieleden en fracties verder verduidelijkt. Het reglement treedt in werking de dag na bekendmaking en vervangt oudere regelingen uit 2013.
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