Advertentie
Collectes in Asten in november
In november komen drie organisaties met een collecte in Asten langs.
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind start van 8 tot en met 14 november. Van 15 tot en met 21 november is het de beurt aan de Protestantse Kerk in Nederland (Kerk in Actie). Tot slot collecteert Stichting Leger des Heils van 22 tot en met 28 november.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie