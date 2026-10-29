Collectes in Asten in november

In november komen drie organisaties met een collecte in Asten langs.

Gevonden voor jou

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind start van 8 tot en met 14 november. Van 15 tot en met 21 november is het de beurt aan de Protestantse Kerk in Nederland (Kerk in Actie). Tot slot collecteert Stichting Leger des Heils van 22 tot en met 28 november.