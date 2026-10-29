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Gemeente Asten sluit overeenkomst voor herontwikkeling in Ommel

De gemeente Asten heeft een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van een voormalige agrarische bedrijfslocatie aan de Diesdonkerweg in Ommel. Twee bestaande panden krijgen een woonfunctie.

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De herontwikkeling omvat onder meer een landschappelijke inpassing en het toevoegen van een woning in een historisch pand aan de Diesdonkerweg 7a. Ook wordt de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Diesdonkerweg 7 binnen een bepaalde termijn beëindigd. Verder zijn afspraken gemaakt over kosten en compensaties, zoals planschadevergoeding.

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