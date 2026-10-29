Gemeente Asten actualiseert beleid voor bebouwingsconcentraties

De gemeente Asten heeft een nieuwe ontwerpvisie opgesteld voor bebouwingsconcentraties in het buitengebied. Het document ligt vanaf vandaag tot en met 10 december ter inzage en biedt een actueel beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen.

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In de ontwerpvisie worden gebieden waar woningen en andere bebouwing dicht bij elkaar liggen opnieuw beoordeeld. Bestaande zones zijn aangepast, en er worden nieuwe concentraties voorgesteld. Het beleid richt zich op duidelijke begrenzingen en ruimtelijke kenmerken die belangrijk zijn voor toekomstige plannen.

Belangstellenden kunnen de visie bekijken in het gemeentehuis in Asten of online via de website van de gemeente. Reacties op het ontwerp kunnen tot en met 10 december schriftelijk of mondeling worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.