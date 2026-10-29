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Gemeente Asten wil opstalrechten vestigen voor trafostations
De gemeente Asten heeft plannen om opstalrechten te vestigen voor vijf elektriciteitsstations. Deze trafostations zijn nodig voor een betrouwbare energievoorziening.
De trafostations komen op verschillende locaties in Asten en Heusden, waaronder nabij de Bergweg, Duindoorn en Vaarsenhof. Het gaat om kleine delen van percelen, variërend van 25 tot 33 vierkante meter. Enexis Netbeheer B.V., de regionale netbeheerder, is aangewezen als enige geschikte partij voor deze opstalrechten.
Volgens de gemeente zijn de stations essentieel voor het onderhoud en de toekomstbestendigheid van het elektriciteitsnet. Het beleid van Asten ondersteunt de vestiging van zakelijke rechten voor nutsvoorzieningen, zoals vastgelegd in de Nota Grondbeleid.
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