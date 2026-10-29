Nachtafsluitingen A4 en A58 in november

De A4 en A58 in Noord-Brabant worden in november ’s nachts afgesloten voor onderhoud. Op- en afritten kunnen tot een uur eerder dichtgaan dan de starttijd van de werkzaamheden. Het onderhoud wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, die zorgt voor veilige snelwegen.

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Rijkswaterstaat sluit in november verschillende delen van de A4 en A58 in Noord-Brabant af voor regulier onderhoud. De werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd, van negen uur ’s avonds tot vijf uur ’s ochtends, omdat het dan rustiger is op de weg. Tijdens deze afsluitingen worden onder andere voegen schoongemaakt, zwerfvuil geruimd en geleiderails hersteld.

De eerste afsluiting vindt plaats op maandag 2 november. Dan is de A58 tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok, richting Roosendaal, dicht. De volgende nacht, dinsdag 3 november, wordt het verkeer richting Bergen op Zoom omgeleid. Ook de A4 heeft diverse afsluitingen, zoals tussen knooppunt Zoomland en knooppunt Markiezaat, richting België, op woensdag 4 november.

Omleidingen en veiligheid

Verkeersdeelnemers worden geadviseerd de gele borden langs de weg te volgen. Rijkswaterstaat benadrukt dat veiligheid voorop staat en roept weggebruikers op zich aan de snelheid te houden. Weginspecteurs en werkers zetten zich dag en nacht in om de snelwegen vlot en veilig te houden.

De onderhoudswerkzaamheden dragen bij aan het behoud van een veilige infrastructuur. Gemelde schade wordt waar mogelijk direct hersteld. De nachtafsluitingen zorgen ervoor dat de hinder voor het verkeer beperkt blijft.

Meer details over de afsluitingen en de omleidingsroutes zijn beschikbaar op de website van Rijkswaterstaat. Voor vragen kan men ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat.