Oss vraagt inwoners om mening in burgerpeiling

Vanaf 2 november ontvangen inwoners van Oss een uitnodiging voor een vragenlijst over leefklimaat, gemeentelijke dienstverlening en zorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau PON, en de resultaten worden begin volgend jaar verwacht.

Gevonden voor jou

Het onderzoek richt zich op verschillende thema's, zoals het leefklimaat in Oss, de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt, de dienstverlening van de gemeente en welzijn en zorg. Ruim 15.000 inwoners zijn geselecteerd om mee te doen aan de peiling. Zij vertegenwoordigen de stem van de inwoners van de gemeente.

De geselecteerde deelnemers wordt gevraagd de vragenlijst digitaal in te vullen, maar wie dat niet kan of wil, kan deze ook schriftelijk invullen. De verzamelde informatie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van gemeentebeleid.

Belang van deelname

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau PON. De gemeente benadrukt dat het van groot belang is dat de geselecteerde inwoners de vragenlijst invullen. Zo wordt een zo compleet mogelijk beeld van de situatie in Oss verkregen.

De resultaten van het onderzoek worden begin volgend jaar gepubliceerd. Ze vormen een belangrijke basis voor toekomstige beslissingen binnen de gemeente.