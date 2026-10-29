Elkerliek biedt vernieuwde aanpak voor stuitbevallingen

Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond heeft een vernieuwde methode ontwikkeld voor vaginale stuitbevallingen. Tijdens de laatste fase van de bevalling steunt de vrouw op handen en knieën, wat het proces natuurlijker laat verlopen. Een gespecialiseerd team van gynaecologen en verloskundigen begeleidt deze aanpak, die sinds april 2023 volledig is ingevoerd.

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Vrouwen bij wie de baby in stuitligging ligt, kunnen nu in het Elkerliek ziekenhuis kiezen voor een vaginale stuitbevalling volgens een vernieuwde techniek. Door tijdens de laatste fase van de bevalling op handen en knieën te steunen, wordt gebruikgemaakt van zwaartekracht. Dit vermindert de noodzaak van ingrepen zoals een knip en laat de geboorte natuurlijker verlopen.

Jaarlijks ligt ongeveer drie tot vier procent van de baby's bij de geboorte in stuitligging. Veel vrouwen kiezen dan voor een geplande keizersnede, omdat een vaginale bevalling ingewikkelder is. Een keizersnede brengt echter risico's met zich mee, zoals een zware operatie en een langer herstel. De vernieuwde aanpak in Helmond biedt een alternatief.

Specialistisch team opgeleid

Het Elkerliek heeft een team van gynaecologen, verloskundigen en kraamverzorgenden speciaal getraind voor deze methode. De gynaecologen volgden een opleiding in Amsterdam en trainden vervolgens het volledige geboortezorgteam in Helmond. Het ziekenhuis heeft inmiddels ruim drie jaar ervaring met deze aanpak en evalueert elke bevalling zorgvuldig.

Positieve ervaringen

Volgens het Elkerliek zijn vrouwen over het algemeen zeer tevreden met de vernieuwde stuitbevalling. Zes weken na de bevalling kijken ze positief terug op het traject. Het ziekenhuis maakt gebruik van uitgebreide documentatie, bijvoorbeeld om complicaties te analyseren en de ervaringen van moeders te verbeteren.

Veiligheid voorop

Hoewel het Elkerliek streeft naar een zo natuurlijk mogelijke bevalling, staat veiligheid altijd voorop. Soms is alsnog een keizersnede nodig, bijvoorbeeld bij complicaties zoals zuurstoftekort bij de baby. Het ziekenhuis benadrukt dat er dan voldoende tijd is om dit veilig uit te voeren.

Vrouwen die kiezen voor een vaginale stuitbevalling krijgen uitgebreide voorlichting en begeleiding. Ze worden geholpen bij het maken van een weloverwogen keuze tussen deze methode en een keizersnede. Daarbij worden alle voor- en nadelen overzichtelijk besproken.