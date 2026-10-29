Windpark langs A73 stap dichterbij, inwoners kunnen reageren

Het college van Land van Cuijk heeft een belangrijke stap gezet richting een windpark langs de A73. Een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau is goedgekeurd en wordt openbaar gemaakt. Inwoners kunnen vanaf 30 oktober hun mening geven over de plannen. Of het windpark er daadwerkelijk komt, is nog niet zeker.

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Het plan voor het windpark is ingediend door Renewable Factory (REF) en sluit aan bij het windbeleid dat de gemeenteraad van Land van Cuijk in 2023 heeft vastgesteld. Dit beleid wijst voorkeursgebieden aan voor windenergie, die bewust ver van dorpen en woonwijken liggen. Het windpark zou bestaan uit 8 tot 11 windturbines langs de A73, tussen de afslag Boxmeer en Vierlingsbeek.

Voordat een definitieve beslissing wordt genomen, volgen nog diverse onderzoeken. De concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft welke aspecten worden onderzocht, zoals geluid, slagschaduw, natuur en landschap. De resultaten van deze onderzoeken spelen een belangrijke rol in het verdere proces.

Informatieavond voor inwoners

Om inwoners te informeren, organiseert de gemeente samen met REF een informatieavond. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 9 november in MFA Knillus in Vortum-Mullem. De inloop begint om 19.15 uur en de avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. Tijdens de bijeenkomst krijgen omwonenden uitleg over het gemeentelijke windbeleid, de plannen van REF en de onderzoeken die gepland staan.

Inwoners en belanghebbenden kunnen vanaf 30 oktober de concept-Notitie bekijken via officiële bekendmakingen en de gemeentelijke website. Reacties, ook wel zienswijzen genoemd, worden meegenomen in het verdere proces. Pas daarna wordt besloten welke onderzoeken definitief nodig zijn en hoe het plan verder wordt uitgewerkt.

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland, ook in Land van Cuijk, staat onder druk door een groeiende vraag naar stroom en de overgang naar duurzame energie. Windenergie speelt hierin een belangrijke rol, naast zonne-energie. Dit windpark kan bijdragen aan de verduurzaming van de regio.