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Stroomstoring in Werkendam, oorzaak nog onbekend
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In Werkendam, gemeente Altena, zitten sinds vanmiddag minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon om half één en de netbeheerder verwacht dat deze rond zeven uur vanavond is opgelost.
Er is onverwacht een stroomstoring ontstaan in Werkendam. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het gaat om minder dan 25 getroffen adressen binnen het postcodegebied 4251. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het stroomnet, zijn aan het werk om het probleem te verhelpen.
De storing begon vanmiddag om half één en naar verwachting is de stroom rond zeven uur vanavond weer hersteld.
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