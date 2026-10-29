Vernieuwd centrum Oudenbosch feestelijk geopend

Het winkelgebied en de haven van Oudenbosch zijn woensdag officieel geopend. Met gratis activiteiten en live muziek konden inwoners het vernieuwde centrum ontdekken. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de renovatie van de winkelstraten en haven. Hoewel de opening feestelijk werd gevierd, worden nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

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In het centrum van Oudenbosch konden bezoekers woensdag genieten van een feestelijke opening. Er waren allerlei activiteiten, zoals minigolf, sjoelen en een mega vier-op-een-rij in de winkelstraten. Voor kinderen was er een kindertreintje. Op de Kop van de Haven stonden een kinderzweefmolen, poffertjeskraam en een koffie- en theetruck.

Tijdens het officiële moment werd stilgestaan bij de resultaten van maandenlang werk. De winkelstraten zijn aangepakt, maritieme voorzieningen vernieuwd en de kademuren versterkt. Ook is de openbare ruimte opnieuw ingericht, waardoor het winkelgebied en de haven beter met elkaar verbonden zijn.

Werkzaamheden nog niet afgerond

Hoewel de opening gevierd is, zijn nog niet alle werkzaamheden afgerond. Zo worden er nog bomen en planten aangebracht en enkele lantaarnpalen geplaatst.