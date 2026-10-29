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Jaden Slory twee wedstrijden geschorst

Jaden Slory van Willem II is door de KNVB geschorst voor twee wedstrijden en één duel voorwaardelijk. De schorsing volgt na een rode kaart in het bekerduel tegen Helmond Sport.

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Willem II en Jaden Slory hebben de straf van de KNVB geaccepteerd, waardoor de aanvaller voorlopig niet mag spelen. De schorsing bestaat uit twee wedstrijden en één duel dat voorwaardelijk is opgelegd.

Slory kreeg de rode kaart tijdens de bekerwedstrijd tegen Helmond Sport. Het incident heeft nu gevolgen voor de komende wedstrijden van Willem II in de Eredivisie.

Wedstrijden zonder Slory
De aanvaller mist door de schorsing de wedstrijd tegen PSV op 31 oktober en het duel tegen PEC Zwolle op 6 november. Na deze wedstrijden is Slory weer beschikbaar voor de ploeg uit Tilburg.

De rode kaart van Slory kwam op een belangrijk moment voor Willem II, dat zich voorbereidt op zware wedstrijden in de competitie. De club heeft geen beroep aangetekend tegen de straf.

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Willem II

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