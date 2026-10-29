Stroomstoring in Nuenen, oorzaak onbekend

In Nuenen zijn sinds kwart voor vier vanmiddag meerdere adressen getroffen door een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend. Naar verwachting is de storing opgelost rond zeven uur vanavond.

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De stroomstoring in Nuenen begon op donderdag 29 oktober 2026 om kwart voor vier. Het is nog onduidelijk wat de storing heeft veroorzaakt. De netbeheerder, verantwoordelijk voor het beheer van stroom- en gasnetwerken, is bezig met het oplossen van het probleem.

De storing treft adressen in postcodegebied 5674, maar het exacte aantal getroffen adressen is nog niet bekend. Het herstel wordt verwacht rond zeven uur vanavond.