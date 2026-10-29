Fietsers in Oss krijgen hulp bij verlichtingsactie

In Oss hebben gemeente en politie op dinsdag 27 oktober een fietsverlichtingsactie georganiseerd. Fietsers met kapotte verlichting konden die avond terecht voor hulp op twee locaties in het centrum. Vrijwilligers van Repair Café Oss en VVN Maasland voerden reparaties uit en deelden lampjes uit. Boetes voor slechte verlichting werden kwijtgescholden na herstel.

Gevonden voor jou

Het ingaan van de wintertijd zorgt ervoor dat veel mensen in het donker naar school of werk vertrekken en later weer thuiskomen. Goede fietsverlichting is in deze periode belangrijk om veilig de weg op te gaan. Daarom organiseerden de gemeente Oss en de politie de actie 'Licht aan. Bon van de baan' op dinsdagavond.

Tussen vijf uur en negen uur 's avonds konden fietsers met defecte verlichting terecht op het Burchtplein en bij de fietsenstalling van De Groene Engel. Vrijwilligers van Repair Café Oss en Veilig Verkeer Nederland (VVN) Maasland hielpen met kleine reparaties en deelden indien nodig nieuwe lampjes uit. De politie en boa’s voerden extra controles uit in het centrum en verwezen fietsers met kapotte verlichting naar de reparatielocaties. Na herstel verviel de boete, waardoor fietsers zonder extra kosten weer veilig verder konden.

Veiligheid voorop

De actie is onderdeel van de inzet van Oss als fietsvriendelijke gemeente. Wethouder Sidney van den Bergh benadrukt dat verkeersveiligheid een belangrijk aspect is van fietsen. Naast goede fietsroutes en stallingen, is het ook essentieel dat fietsers goed zichtbaar zijn in het verkeer, vooral in de donkere maanden.

De fietsverlichtingsactie bood inwoners van Oss een laagdrempelige manier om hun verlichting in orde te maken. Een werkend fietslicht zorgt niet alleen voor betere zichtbaarheid, maar draagt ook bij aan de veiligheid van zowel fietsers als andere weggebruikers.