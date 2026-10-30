Advertentie
PSV Vrouwen - Feyenoord vervroegd naar middag
• Aangepast
De thuiswedstrijd van PSV Vrouwen tegen Feyenoord is verzet naar 12.15 uur.
De wedstrijd, die gepland stond op zondag 20 december om 16.45 uur, zal nu eerder op de dag worden gespeeld. Het duel vindt plaats in het TenCate Stadion De Herdgang in Eindhoven.
PSV Vrouwen neemt het op tegen Feyenoord in de laatste wedstrijd voor de winterstop. Eerder dit seizoen won PSV in Rotterdam: de wedstrijd eindigde toen met 6-0.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie