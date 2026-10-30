Navigatie overslaan
Ontdek

Gevelwijziging en pandsplitsing in Rijsbergen goedgekeurd

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van een pand in Rijsbergen. Het gebouw aan De Waterman wordt gesplitst in drie units en de gevel wordt gewijzigd.

Gevonden voor jou

Het besluit gaat over een bouwactiviteit die onderdeel is van het omgevingsplan. De locatie krijgt drie adressen: De Waterman 20, 20a en 20b. De vergunning is op 27 oktober verzonden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Zundert

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.