Gevelwijziging en pandsplitsing in Rijsbergen goedgekeurd

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van een pand in Rijsbergen. Het gebouw aan De Waterman wordt gesplitst in drie units en de gevel wordt gewijzigd.

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Het besluit gaat over een bouwactiviteit die onderdeel is van het omgevingsplan. De locatie krijgt drie adressen: De Waterman 20, 20a en 20b. De vergunning is op 27 oktober verzonden.