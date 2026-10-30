Tijdelijke tent met 3 units toegestaan in Zundert

In Zundert is toestemming gegeven voor het plaatsen van een tijdelijke tent met drie units. De bouwwerken mogen zeven weken blijven staan en vallen onder een buitenplanse activiteit.

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Het gaat om een locatie aan de Breedschotsestraat in Zundert. Om deze tijdelijke bouwwerken te kunnen plaatsen, is afgeweken van de regels in het omgevingsplan. De vergunning is op 28 oktober 2026 verleend en verstuurd.