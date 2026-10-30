Advertentie
Circus Renz komt in november naar Leende
De gemeente Heeze-Leende heeft toestemming gegeven voor Circus Renz International. Het evenement vindt plaats van 9 tot en met 26 november 2026 in Leende.
Het circus strijkt neer op het Biesven in Leende. Bezoekers kunnen zich in november opmaken voor een reeks voorstellingen van het internationale gezelschap, dat bekendstaat om zijn spectaculaire shows. Het besluit om de vergunning te verlenen is eerder deze week genomen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie