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Tankstation in Erp mag LPG gaan leveren

Het tankstation aan de Cruijgenstraat in Erp heeft toestemming gekregen om LPG te leveren. De gemeente Meierijstad heeft de omgevingsvergunning op 28 oktober verleend.

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Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen tot en met 11 december worden ingezien. Het leveren van LPG, een gas dat vaak wordt gebruikt als brandstof voor auto's, vereist een speciale vergunning vanwege veiligheidsregels. Het tankstation is gelegen in Erp, een dorp binnen de gemeente Meierijstad.

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