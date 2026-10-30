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Uitbreiding perceel Voederheil in Zeeland goedgekeurd

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor uitbreiding van een perceel aan Voederheil 14A in Zeeland. Het besluit is op 28 oktober 2026 verzonden en de stukken zijn tot en met 9 december 2026 in te zien.

Gevonden voor jou

De uitbreiding betreft een kadastraal perceel in Zeeland, sectie K, nummer 1599. Het besluit treedt in werking, ook als er bezwaar wordt gemaakt. Voor vragen of inzage kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst.

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