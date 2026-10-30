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Standplaatsvergunning voor kiphandel op Raadhuisplein Sprang-Capelle
Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor de verkoop van verse en gegrilde kipproducten op het Raadhuisplein in Sprang-Capelle, iedere dinsdag van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. De vergunning geldt vanaf 1 januari 2027 tot en met 31 december 2036.
Het besluit is op 28 oktober 2026 bekendgemaakt. De standplaats bevindt zich op het Raadhuisplein in Sprang-Capelle. Hiermee krijgen inwoners en bezoekers van de gemeente wekelijks de mogelijkheid om verse kipproducten te kopen.
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