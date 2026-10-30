Son en Breugel verpacht perceel via openbare selectieprocedure

De gemeente Son en Breugel heeft aangekondigd een perceel aan de Veerstraat te gaan verpachten via een openbare selectieprocedure. Het grasland van ruim 3.800 vierkante meter is bedoeld voor het weiden van schapen. De pachtperiode start op 1 januari 2027 en duurt twee jaar.

Gevonden voor jou

Het perceel, dat ook dient als waterbergingsgebied, wordt verpacht onder een geliberaliseerde pachtovereenkomst. Alleen inschrijvers met ervaring in schapenhouderij en een geldig bedrijfsnummer komen in aanmerking. Inschrijvingen worden beoordeeld op vakbekwaamheid, ecologisch beheer, lokale binding en het financiële bod. De inschrijving sluit op 29 november 2026 om twaalf uur ’s middags.