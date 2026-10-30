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Verbouwing gemeentelijk monument Verwersstraat Den Bosch

Er is een vergunning verleend voor het verbouwen van de begane grond en eerste verdieping van een pand aan de Verwersstraat in Den Bosch. Het pand is onderdeel van een gemeentelijk beschermd stadsgezicht. De vergunning treedt niet direct in werking.

Gevonden voor jou

De verbouwing betreft zowel technische bouwactiviteiten als aanpassingen die binnen het omgevingsplan vallen. Daarnaast gaat het om werkzaamheden aan een gemeentelijk monument. Ook wordt er gesloopt binnen het beschermd stadsgezicht. Het besluit is op 26 oktober genomen.

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