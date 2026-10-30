Verbeteringen veiligheidsniveau Sint Janstoren in Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft een vergunning verleend voor aanpassingen aan de Sint Janstoren. Het gaat om maatregelen om de veiligheid van het rijksmonument te verbeteren. De vergunning treedt echter niet direct in werking.

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De Sint Janstoren aan de Torenstraat 18 in Den Bosch is een rijksmonument. Het plan omvat werkzaamheden die speciaal zijn afgestemd op het behoud en de veiligheid van dit historische gebouw. De vergunning is op 21 oktober 2026 verleend.