Drimmelen wil opstalrecht voor uitbreiding transformatorstation

De gemeente Drimmelen heeft plannen om een opstalrecht te vestigen op een perceel aan de Withuisstraat in Terheijden. Dit recht wordt bestemd voor Enexis Netbeheer, die het perceel nodig heeft voor de uitbreiding van een transformatorstation.

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Het perceel in Terheijden is ongeveer 44 vierkante meter groot en wordt ingezet voor de aanleg van kabels en leidingen. Deze zijn nodig voor het versterken en uitbreiden van het energienetwerk, wat van publiek belang is. Volgens de gemeente is Enexis Netbeheer de enige geschikte partij voor dit opstalrecht, omdat zij het elektriciteitsstation op het naastgelegen terrein uitbreiden.