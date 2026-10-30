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Boxtel geeft groen licht voor rooien van zomereiken

In Boxtel is besloten dat twee zomereiken aan de Laan van Selis 94 mogen worden gerooid. Het definitieve besluit is op 28 oktober 2026 verzonden. De bomen worden vervangen door nieuwe aanplant.

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Het rooien van de zomereiken valt onder werkzaamheden die horen bij de aanleg. Het besluit is voorbereid volgens de gebruikelijke procedure. De gemeente Boxtel heeft bevestigd dat herplant van bomen onderdeel is van het plan.

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