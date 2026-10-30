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Boxtel wijst acht nieuwe laadparkeerplaatsen aan

De gemeente Boxtel heeft besloten acht parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze plekken komen op diverse locaties in Boxtel en Liempde. Het doel is om duurzaam vervoer te stimuleren en de laadinfrastructuur verder uit te breiden.

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Bij elke laadpaal worden twee parkeerplekken gereserveerd, waarvan één direct en de tweede bij intensief gebruik. De gemeente werkt samen met Vattenfall voor de plaatsing en het beheer van de laadpalen. De locaties zijn strategisch gekozen op basis van gebruiksdata, toekomstige vraag en landelijke richtlijnen. Dit besluit draagt bij aan de energietransitie en het verminderen van milieubelasting.

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