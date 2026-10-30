Advertentie
Marktstraat in Asten tijdelijk afgesloten voor intocht Sinterklaas
De Marktstraat en omliggende wegen in Asten zijn op 15 november tijdelijk afgesloten vanwege de intocht van Sinterklaas.
De afsluiting geldt van twaalf uur ’s middags tot vijf uur ’s middags en is ingesteld om de verkeersveiligheid te waarborgen. Het gaat om de Marktstraat, de Markt vanaf ijssalon Bacio, de Prins Bernhardstraat bij huisnummer 17 en de Burgemeester Frenckenstraat bij huisnummer 22.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie