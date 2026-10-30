Den Bosch investeert in verkeersveiligheid

Den Bosch zet extra stappen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo worden maatregelen genomen voor kwetsbare groepen en aanpassingen gedaan in schoolzones en fietsroutes. Ook wordt de maximale snelheid op meer wegen teruggebracht naar 30 kilometer per uur.

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De gemeente Den Bosch richt zich op een bredere aanpak om het verkeer veiliger te maken. Kinderen, ouderen en andere kwetsbare groepen krijgen hierbij speciale aandacht. Dit sluit aan bij de groei van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen, wat zorgt voor meer mobiliteitsbewegingen.

Aandacht voor kwetsbare groepen

Om jonge kinderen al vroeg verkeersbewust te maken, hebben vijf kinderopvanglocaties het certificaat ‘Groen Licht’ ontvangen. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd voor ouderen, zoals ‘Stevig op de Pedalen’. Hiermee wil de gemeente fietsongelukken voorkomen en ouderen helpen met vertrouwen te blijven fietsen.

Veilige schoolomgevingen

De omgeving van basisscholen is beter zichtbaar gemaakt met straatmarkeringen en digitale schoolzones. Navigatiesystemen waarschuwen automobilisten bij scholen, vooral tijdens drukke momenten. Ook wordt toezicht gehouden tijdens haal- en brengmomenten.

Verbeteringen voor fietsers

Met een stijging van het fietsgebruik in Den Bosch investeert de gemeente in bredere fietspaden en betere verbindingen tussen wijken en dorpen. Daarnaast worden rotondes met dubbele fietsrichtingen aangepast naar een enkele richting om fietsveiligheid te vergroten.

Lagere snelheden voor veiligheid

Meer straten krijgen een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Dit verkleint de kans op ernstige ongevallen. De gemeente combineert dit met educatie, handhaving en investeringen op risicolocaties om verkeersveiligheid verder te verbeteren.