PSV altijd trefzeker thuis tegen Willem II

PSV heeft in alle 47 thuiswedstrijden tegen Willem II gescoord. Zaterdagavond treffen de clubs elkaar opnieuw in Eindhoven.

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PSV en Willem II staan zaterdagavond tegenover elkaar in het Philips Stadion. Historisch gezien is dit een garantie voor doelpunten, want PSV wist in alle voorgaande thuisduels tegen de Tilburgers te scoren. In totaal maakte de Eindhovense club 147 doelpunten tegen Willem II in de competitie, wat neerkomt op een gemiddelde van 3,1 per wedstrijd.

De laatste keer dat beide teams elkaar troffen in de VriendenLoterij Eredivisie was in februari 2025. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel, waardoor Willem II ongeslagen bleef. Dat gebeurde eerder twee keer op rij in de periode 1959-1961. PSV is in eigen huis al 34 competitiewedstrijden ongeslagen tegen Willem II, waarvan 31 werden gewonnen.

Willem II in zwaar weer

Willem II heeft een moeizaam seizoen en staat met twee punten op de achttiende plek van de Eredivisie. De club speelde twee keer gelijk, tegen sc Heerenveen (2-2) en AZ (1-1). Vorige week leed Willem II een zware nederlaag tegen SC Cambuur (6-1), maar dinsdag boekten de Tilburgers een krappe overwinning op Helmond Sport (4-3) in de KNVB Beker.

Met 32 tegendoelpunten uit tien wedstrijden heeft Willem II de slechtste defensie van de competitie. Als de club zaterdagavond drie of meer doelpunten incasseert, evenaart het een negatieve mijlpaal uit 1966-1967, toen Elinkwijk 37 tegendoelpunten kreeg in de eerste elf speelrondes.

Til kan jubileum bereiken

PSV-speler Guus Til is in goede vorm en was in zijn laatste vier competitiewedstrijden betrokken bij vijf doelpunten: vier doelpunten en één assist. Zaterdagavond kan hij zijn vijftigste competitiedoelpunt voor PSV maken. Momenteel staat zijn teller op 49 goals in de Eredivisie.

Bekende gezichten bij Willem II

Maxime Delanghe, voormalig PSV-doelman, verdedigt tegenwoordig het doel van Willem II. Hij speelde meer dan dertig wedstrijden voor Jong PSV, maar maakte nooit zijn debuut voor het eerste elftal. Tegen Helmond Sport stond hij afgelopen dinsdag weer in de basis. Willem II staat sinds kort onder leiding van trainer Jurgen Streppel.