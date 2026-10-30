Stroomstoring treft bijna 1000 adressen in Uden

In Uden, gemeente Maashorst, zijn sinds vanochtend bijna 1000 adressen zonder stroom door een storing. De netbeheerder is bezig met het herstel en verwacht dat de problemen rond twee uur vanmiddag zijn opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring in Uden is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat er aan de hand is en werkt ondertussen aan een oplossing.

De storing begon rond vijf voor twaalf en treft postcodegebieden zoals 5406BA, 5406BB en 5406BC. De netbeheerder verwacht dat de stroomvoorziening uiterlijk rond twee uur vanmiddag weer volledig hersteld is.