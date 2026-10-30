Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring in Zundert: oorzaak nog onbekend

Aangepast

In Zundert is sinds kwart over twee vanmiddag een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend, en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over vier is opgelost.

Gevonden voor jou

De storing treft verschillende delen van Zundert, waaronder postcodegebieden 4881CL, 4881BR en 4881CE. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet duidelijk.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen, onderzoekt momenteel wat de oorzaak van de storing is.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.