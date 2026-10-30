Stroomstoring in Zundert: oorzaak nog onbekend

In Zundert is sinds kwart over twee vanmiddag een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend, en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over vier is opgelost.

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De storing treft verschillende delen van Zundert, waaronder postcodegebieden 4881CL, 4881BR en 4881CE. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet duidelijk.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen, onderzoekt momenteel wat de oorzaak van de storing is.