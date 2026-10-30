NAC kijkt vooruit naar duel met Jong PSV

Maandag speelt NAC tegen Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Voor Mohamed Nassoh, oud-speler van Jong PSV, wordt het een speciaal duel. Hij benadrukt de kwaliteiten van het Eindhovense team, maar ziet ook kansen voor NAC dat in een goede periode zit.

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De wedstrijd tegen Jong PSV heeft voor Mohamed Nassoh een extra betekenis. De aanvallende middenvelder speelde van 2020 tot 2024 bij het Eindhovense team en kijkt terug op een periode waarin hij zichzelf als jonge speler goed heeft kunnen ontwikkelen. Volgens Nassoh liggen de kansen voor NAC vooral in het benutten van hun fysieke kracht, al waarschuwt hij voor de risico's die Jong PSV durft te nemen.

Bij Jong PSV, dat net als andere Jong-teams in de Keuken Kampioen Divisie focust op het opleiden van talenten, spelen voetballers met minder druk dan bij een eerste elftal. Nassoh ziet dat als een uitdaging. "Ze nemen veel risico's en zoeken altijd hun mannetje op. Wij moeten scherp zijn en onze kansen benutten."

Goede flow

NAC zit in een sterke fase met zeven wedstrijden op rij zonder nederlaag. Ook in de bekerwedstrijd tegen JOS Watergraafsmeer afgelopen woensdag boekte de ploeg een overwinning. Ondanks de lastige omstandigheden van een uitwedstrijd tegen een amateurclub wist NAC met 1-3 te winnen. Nassoh hoopt voor de volgende ronde op een thuiswedstrijd.

Binnen de selectie heerst een positieve sfeer. “We winnen veel en verliezen niet, dat geeft vertrouwen,” vertelt Nassoh. Het doel om te promoveren naar de eredivisie blijft ondanks een puntenachterstand duidelijk in beeld. Belangrijke wedstrijden tegen teams zoals FC Emmen en Almere City staan binnenkort op het programma.

Leiderschap en waardering

Mohamed Nassoh heeft niet alleen als speler een belangrijke rol binnen NAC, maar ook als aanvoerder. Hij voelt zich gewaardeerd door zowel de staf als zijn teamgenoten. Hoewel hij eerder aanvoerder was bij Jong PSV en in jeugdelftallen, ervaart hij de verantwoordelijkheid bij NAC als bijzonder. “Er zijn meerdere leiders binnen het team, ook zonder aanvoerdersband,” merkt hij op.

De steun van de supporters draagt bij aan het goede gevoel binnen de ploeg. Nassoh is onder de indruk van het enthousiasme van de achterban, zowel tijdens thuis- als uitwedstrijden. “Ook in moeilijke momenten staan ze er altijd. Dat waarderen we enorm.”