PSV speelt thuis tegen Vitesse in KNVB Beker

PSV neemt het in december in de KNVB Beker op tegen Vitesse. De wedstrijd is thuis.

Gevonden voor jou

PSV speelt in de tweede ronde van de Eurojackpot KNVB Beker tegen Vitesse. Dat is vrijdagavond bepaald tijdens de loting. Het duel wordt gehouden op dinsdag 15, woensdag 16 of donderdag 17 december.

De wedstrijd vindt plaats in Eindhoven, in het stadion van PSV. Voor de ploeg van trainer Peter Bosz is dit de eerste ronde van het toernooi. Vitesse plaatste zich eerder deze week door VVV-Venlo te verslaan met 0-2.

Vitesse staat negende

Vitesse komt uit in de Keuken Kampioen Divisie, de tweede voetbalcompetitie van Nederland. De club uit Arnhem staat daar momenteel op de negende plaats.

PSV zal proberen de wedstrijd te winnen voor eigen publiek. Het exacte speelschema wordt later bekendgemaakt.