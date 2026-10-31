Keurslagerij Schutjes mag zich Hofleverancier noemen

Keurslagerij Schutjes in Son en Breugel heeft het predicaat ‘Hofleverancier’ gekregen. Burgemeester Otters – Bruijnen overhandigde het koninklijke recht zaterdag tijdens een bijeenkomst bij de slagerij. Het predicaat werd toegekend vanwege het 125-jarig bestaan van het familiebedrijf.

Gevonden voor jou

Keurslagerij Schutjes bestaat al sinds oktober 1900 en heeft een sterke binding met de gemeenschap in Son en Breugel. De slagerij begon destijds in de Dommelstraat en verhuisde in 2007 naar het 17-septemberplein. Het bedrijf is een familieonderneming, waar het slagersvak al generaties lang van vader op zoon wordt doorgegeven.

Het predicaat ‘Hofleverancier’ wordt verleend aan bedrijven die minimaal honderd jaar bestaan en een belangrijke rol spelen in hun regio en branche. Keurslagerij Schutjes voldoet aan deze eisen door haar inzet voor kwaliteit, passie voor het ambacht en betrokkenheid bij de samenleving. Zijne Majesteit de Koning heeft daarom het recht toegekend om het Koninklijk Wapen te voeren.

125 jaar vakmanschap

De toekenning van het predicaat is een erkenning van het werk dat de familie Schutjes de afgelopen 125 jaar heeft verricht. Het familiebedrijf blijft zich ontwikkelen en speelt in op actuele trends, zoals duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee zet de slagerij belangrijke stappen naar een toekomstbestendige onderneming.

Het predicaat ‘Hofleverancier’ bestaat al sinds 1815 en is ingevoerd door Koning Willem I. Op dit moment mogen ongeveer 800 bedrijven in Nederland dit predicaat dragen. Het is een blijk van waardering voor bedrijven die een vooraanstaande positie hebben verworven in hun branche en regio.