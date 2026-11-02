Hilvarenbeek geeft groen licht voor vrijstaande woning

In Hilvarenbeek is een vergunning verleend voor de bouw van een vrijstaande woning en het aanleggen van een uitrit aan Bastiaan 67.

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Het besluit is op 26 oktober verzonden door het college van burgemeester en wethouders. Het gaat om een vergunning voor een bouwactiviteit en het aanpassen van een uitweg. De locatie ligt in de kern van Hilvarenbeek.