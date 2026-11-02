Constructie rijksmonument Grave wordt hersteld

Er is een aanvraag ingediend voor het herstellen van de constructie van een rijksmonument aan de Hamstraat in Grave. Het gaat om technische werkzaamheden aan een gebouw dat beschermd is vanwege zijn historische waarde.

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De aanvraag voor de werkzaamheden werd op 28 oktober ontvangen door de gemeente Land van Cuijk. Het herstel betreft zowel bouwtechnische activiteiten als werkzaamheden die specifiek gericht zijn op het behoud van het monument. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.